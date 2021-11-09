В «Спартаке» отреагировали на новость об интересе к Мхитаряну

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в столичном клубе, передает «Спорт-Экспресс».

«Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке», — сказал Зеленов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.

32-летний армянин выступает за «Рому» с 2019 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мхитаряна составляет €15 млн.

Ранее армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в России.

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», — сказал Мхитарян.