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«Барселона» официально представила Хави в качестве главного тренера

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REUTERS

Хави Эрнандес был официально представлен в качестве главного тренера «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Каталонский клуб провел презентацию специалиста на домашнем стадионе «Камп Ноу».

О назначении Хави было объявлено ранее 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Роналда Кумана.

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 16 очков в 11 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Хави высказался о своем назначении.

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Футбол. Чемпионат Испании
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