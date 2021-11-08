Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость COVID-19 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой неделе не ляжет снег 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти по снегу, толкая впереди... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение антидопинговых правил 03:50
Бесплатная ставка 1000 р.

Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года

close
100%
volleyufa/Instagram

Российская волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась в возрасте 21 года, сообщается на странице мужского уфимского клуба «Урал» в Instagram.

«Произошла большая трагедия. Ушла из жизни блокирующая «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким. Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Ранее сообщалось, что хоккеист словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки умер после потери сознания в матче чемпионата Словакии, сообщает сайт команды.

«Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса», — говорится в сообщении.

Игрок потерял сознание в конце октября. Он был сразу доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

С 2016 по 2018 год Садецки играл за братиславский «Слован», который выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть