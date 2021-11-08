Слуцкий ошарашен разгромом от «Ростова»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Ростова» (1:5) в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня было полное ощущение того, что мы держим игру под контролем. В первой половине встречи открыли счет, имели еще сумасшедший момент Кварацхелии, который необходимо было реализовывать. Вместо того, чтобы уйти на перерыв, ведя 2:0, ушли при равном счете.

Два быстрых пропущенных мяча во второй половине после грубых индивидуальных ошибок не оставили нам шансов вернуться в игру. Очень странный матч. Бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это наверно одно из самых странных. Так как доминирования на такой крупный счет у «Ростова» не было.

Оно самое крупное и первое поражение с крупным счетом за время моего пребывания в казанском клубе. Но тяжелым я бы его наверно не назвал, потому что были поражения гораздо более драматичные. Поражения, когда ты совсем плохо играешь, гораздо болезненнее. Здесь я скорее ошарашен произошедшим», — приводит слова специалиста пресс-служба «Рубина».

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Альмквист, Али Соу и Данил Глебов. У гостей мяч забил Солтмурад Бакаев.

После 14 туров РПЛ «Ростов», набравший 16 очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенства. «Рубин» с 18 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Уфу», а «Рубин» на выезде сыграет с «Сочи».

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил травму голеностопа в матче 13-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.