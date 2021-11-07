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Умерла советская и российская шахматистка Людмила Белавенец

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Морев Валерий/ТАСС

Советская и российская шахматистка Людмила Белавенец скончалась в возрасте 81 года, сообщается на странице Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Twitter.

Как сообщается на официальном сайте Федерации шахмат России (ФШР), Белавенец умерла 7 ноября после тяжелой болезни.

«С большим прискорбием мы узнали о кончине Людмилы Белавенец. Ей был 81 год. Дочь мастера Сергея Белавенца, она всю свою жизнь посвятила шахматам и стала одним из самых известных шахматных тренеров России. Ее учениками были гроссмейстеры (Александр) Морозевич, (Алексей) Выжманавин, (Андрей) Соколов», — говорится в заявлении.

Белавенец — заслуженный мастер спорта СССР. В 1975 году она стала чемпионкой страны по шахматам среди женщин. В 1990 году она стала победительницей мирового первенства по заочным шахматам.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался в возрасте 64 лет. Князев — заслуженный тренер России. В 2020 году специалист работал в резервной национальной команде по биатлону, в разное время входил в штаб основной сборной страны.

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