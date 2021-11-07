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«Рубин» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче РПЛ

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Казанский «Рубин» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Альмквист, Али Соу и Данил Глебов. У гостей мяч забил Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», набравший 16 очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенства. «Рубин» с 18 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Уфу», а «Рубин» на выезде сыграет с «Сочи».

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что защитник команды и сборной России Илья Самошников получил травму голеностопа в матче 13-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 5:1
Голы: 0:1 — Бакаев, 35; 1:1 — Байрамян, 42; 2:1 — Полоз, 50; 3:1 — Альмквист, 55; 4:1 — Соу, 65; 5:1 — Глебов, 82.

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Футбол. Чемпионат России
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