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Экс-теннисист Чесноков — о Кубке Билли Джин Кинг: давайте его еще в честь Обамы назовем

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Экс-теннисист Андрей Чесноков отреагировал на обвинения в адрес сборной России в жульничестве на Кубке Билли Джин Кинг.

«Если бы замена Павлюченковой была бы невозможна, то сама ITF запретила бы ее. Федерация могла бы просто сослаться на регламент и запретить замену. Все, уже матч сыгран, что уж после драки кулаками махать?» — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Также бывший теннисист раскритиковал переименование Кубка Федерации в Кубок теннисистки Билли Джин Кинг.

«Что это вообще за Кубок Билли Джин Кинг? Какого хрена это возникло, если всегда до этого был Кубок Федераций? Какое отношение эта Билли Джин имеет к Кубку Федераций? Почему это не Кубок Штеффи Графф или Мартины Навратиловой?

История Кубка Федераций началась еще в 20-х годах прошлого века, Билли Джин тогда еще не родилась. Я понимаю, что никто не возникает, потому что все хавают все говно, которое происходит. Давайте тогда назовем этот турнир в честь Барака Обамы. Да, он не был теннисистом, но он также не имеет никакого отношения к этому турниру, как и Билли Джин», — заключил Чесноков.

Напомним, сборная России победила в Кубке Билли Джин Кинг. В решающем матче Людмила Самсонова обыграла швейцарку Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Ранее экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер обвинила сборную России в жульничестве из-за замены перед финалом Кубка Билли Джин Кинг.

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