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Сборная России отметила победу на Межконтинентальном кубке песней Аллегровой

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Владимир Песня/РИА «Новости»

После победы в финальном матче Межконтинентального кубка — 2021 по пляжному футболу игроки сборной России вместе с с тренерским штабом отметили победу, станцевав под песню Ирины Аллегровой «Угонщица».

Напомним, в главном матче турнира россияне переиграли сборную Ирана со счетом 3:2.

Все три мяча в составе российской команды забил Борис Никоноров. За Иран дважды отличился Мохаммад Мохтари.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бронзу завоевала команда Сенегала, которая обыграла Португалию в матче за третье место (7:4).

Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября.

Межконтинентальный (интерконтинентальный) кубок по пляжному футболу является наиболее престижным после чемпионата мира турниром для мужских национальных сборных. Первый розыгрыш турнира состоялся в ноябре 2011 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Победителем турнира стала сборная России, во второй раз за сезон одолевшая бразильцев.

До этого Россия выигрывала турнир три раза (2011, 2012, 2015), такое же количество побед у Бразилии и Ирана. Именно азиатская команда побеждала на двух последних турнирах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили представить сборную России по пляжному футболу к государственной награде.

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