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Чемпион мира по боксу Фьюри «пригрозил» игрокам «МЮ» посетить их тренировку

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Steve Marcus/Reuters

Британский чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«После матча с «Сити» справедливо сказать, что «Юнайтед» потерпел худшее поражение, чем Деонтей Уайлдер во всех боях против меня.

В тот момент, когда я дрался с Уайлдером и лежал на полу — и с любым другим мужчиной, с которым я когда-либо дрался, — я никогда не верил, что проиграю. Я всегда верил, что вернусь и выиграю. Это менталитет победителя. И это то, чего в последних матчах у вас просто не было», — сказал боксер в Instagram.

Также Фьюри добавил, что он вместе с экс-защитником «красных дьяволов» Патрисом Эвра соберется и приедет к игрокам на тренировку, чтобы дать им немного той тяжелой работы, которая им необходима.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». В свои ворота мяч отправил Эрик Бейи. У «Сити» отличился Бернарду Силва.

После 11-ти туров «Манчестер Сити» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, «Юнайтед» идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отметился редким «достижением» в матче с «Манчестер Сити».

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Футбол. Чемпионат Англии
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