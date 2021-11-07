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Капризов побил рекорд «Миннесоты»

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Harrison Barden/USA TODAY Sports

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов побил клубный рекорд результативности среди новичков.

Капризов отличился в матче регулярного сезона против «Питтсбурга» (5:4 Б).

Для россиянина этот гол стал вторым в сезоне. Всего на его счету 60 (29+31) очков в 65 матчах за «Уайлд». Предыдущим рекордсменом команды был Мариан Габорик, которому потребовалось 93 матча, чтобы набрать 60 баллов.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. 22 сентября 24-летний российских хоккеист подписал пятилетнее соглашение с «Уайлд». Сумма сделки составила $45 млн.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее Капризов был признан первой звездой матча «Миннесота» — «Оттава».

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Хоккей. НХЛ
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