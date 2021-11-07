Бенчич о замене Павлюченковой перед финалом Кубка Билли Джин Кинг: это было некрасиво

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала замену россиянки Анастасии Павлюченковой перед финальным матчем Кубка Билли Джин Кинг, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на Twitter журналиста Реема Абуллеила.

«Я думаю, что это было некрасиво, если честно, и считаю, что в конце концов добро победит, и мы вернемся и выиграем этот титул», — сказала Бенчич.

В решающем поединке Павлюченкову заменила Людмила Самсонова.

Самсонова обыграла Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Даниил Медведев стал вторым в истории российским теннисистом, которому удалось заработать $20 млн.

Накануне россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, что принесло ему $122 960.

По призовым Медведев уступает лишь двукратному победителю «Большого шлема» Евгению Кафельникову, который за свою теннисную карьеру заработал $23 883 797.