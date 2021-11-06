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Сборная России по пляжному футболу стала победителем Межконтинентального кубка

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bsrussia.com

Сборная России по пляжному футболу стала победителем Межконтинентального кубка — 2021, обыграв в финальном матче Иран со счетом 3:2.

Все три мяча в составе российской команды забил Борис Никоноров. За Иран дважды отличился Мохаммад Мохтари.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бронзу завоевала команда Сенегала, которая обыграла Португалию в матче за третье место (7:4).

Межконтинентальный кубок. Финал
Россия — Иран — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября.

Межконтинентальный (интерконтинентальный) кубок по пляжному футболу является наиболее престижным после чемпионата мира турниром для мужских национальных сборных. Первый розыгрыш турнира состоялся в ноябре 2011 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Победителем турнира стала сборная России, во второй раз за сезон одолевшая бразильцев.

До этого Россия выигрывала турнир три раза (2011, 2012, 2015), такое же количество побед у Бразилии и Ирана. Именно азиатская команда побеждала на двух последних турнирах.

Ранее сборная России обыграла Японию.

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