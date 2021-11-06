Соперника чеченского бойца ММА Эдилова подозревают в договорном бое

Ганского боксера Ричарда Ларти заподозрили в проведении договорного поединка против российского бойца смешанного стиля (MMA) Абдул-Керима Эдилова.

Поединок прошел 3 ноября в Грозном в рамках Международного турнира по профессиональному боксу «Время легенд». Соперник Эдилова упал в нокаут в первом раунде после удара россиянина в блок.

По мнению пользователей соцсетей, Ларти слишком наигранно упал на настил. Также этот нокаут назвали «бесконтактным».

«Чего я не понимаю, так это того, что Эдилов с легкостью разносил своих предыдущих оппонентов. Почему они посчитали нужным заплатить Ларти за то, чтобы он нырнул?» — написал один из фанатов бокса.

Представителю Ганы также припомнили бой с Даниэлем Дюбуа в 2019 году за титул чемпиона по версии WBO Global в супертяжелом весе. Тогда он тоже упал в подобный нокаут.

В профессиональной карьере Ларти провел 18 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения.

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на Youtube-канале Kovalenko выразил мнение, что братья Александр и Федор Емельяненко принимали участие в договорных поединках.