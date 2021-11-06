Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении к российским спортсменам 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную серию... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика» с 20 кг мефедрона 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Бесплатная ставка 1000 р.

Журова о секс-скандале с американским тренером: мир сошел с ума

close
100%
AP

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя дело о нарушениях американского тренера против 16-летней российской фигуристки, заявила, что в США давно существуют обостренные представления о личной неприкосновенности.

«Мне очень жаль Америку. Мы понимаем, что в работе тренера со спортсменами так или иначе присутствует психологическое давление — но его не может не быть. Один человек заставляет другого человека делать то, чего ему не хочется, потому что ему свойственно лениться. И он понимает, что ему это надо, но он ленится. Тренер оказывает давление, родители оказывают давление на детей, призывая делать уроки. Видимо, мир сошел с ума в очередной раз. Бедные американские тренеры.

В Штатах же любой взгляд мужчины на женщину и наоборот может быть расценен как сексуальное домогательство. Я не знаю, как они собираются выруливать из этой ситуации. Слава богу, что это случилось не у нас. Но такими темпами мир скоро взорвется, все будут одинокими и будут бояться общаться друг с другом. У нас раздувают: зачем же девочку туда отправили? Но, наверное, когда ее отправляли в Америку, наверное, понимали, что она едет к уважаемому тренеру. К тому же, любой уважаемый тренер может оказаться с двойным дном.

Я понимаю, почему некоторые наши тренеры предпочитают заниматься за закрытыми дверьми. Во-первых, никто секретов подготовки не узнает. Во-вторых, сейчас стоит повысить голос, и это уже воспринимается как жестокое обращение с детьми», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что Американский центр безопасности спорта (USFS) организовал «операцию по спасению» спортсменки из дома тренера Далайлы Саппенфилд, где она проживала вместе с совершеннолетними спортсменами-мужчинами. Такое положение вещей нарушает правила USFS, потому девушка покинула дом наставника, а позже вернулась в Москву, где продолжает тренировки.

Ранее чемпионка США в парном катании Тара Кейн заявила, что из-за частых оскорблений от Саппенфилд с сексуальным подтекстом она попыталась причинить себе вред.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть