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Журова выразила удивление публикациями о секс-скандале с участием российской фигуристки

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РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала публикации о сексуальном скандале, фигурантом которого в 2020 году стала 16-летняя российская фигуристка.

По информации издания USA Today, Американский центр безопасности спорта (USFS) организовал «операцию по спасению» спортсменки из дома тренера Далайлы Саппенфилд, где она проживала вместе с совершеннолетними спортсменами-мужчинами. Такое положение вещей нарушает правила USFS, потому девушка покинула дом наставника, а позже вернулась в Москву, где продолжает тренировки.

«Я удивлена, что в этом нашли что-то предосудительное, тем более, если никто ничего не делал, а просто проживал вместе, при этом думал только о спорте и тренировался. Американцы увидели в этом что-то криминальное? Хорошо, а если в отеле спортсмены вместе проживают, на сборах, на спортивной базе? В любом случае же несовершеннолетние проживают рядом с совершеннолетними.

Мы же не знаем, может, там еще и родители ее были, которые периодически появлялись в этом доме. Не знаю, что это за организация, но достаточно большое количество детей со всего мира приезжает в ту же Америку для обучения и останавливаются в семьях. Это несовершеннолетние дети. И с ними живут другие люди. Тогда такую практику обменов вообще надо закрывать в мире. Не знаю ситуацию изнутри. И, несомненно, должно быть расследование. Но если ничего не было и сам факт является поводом… Такое ощущение, что это пугалка, чтобы русские не ехали в Америку.

На самом деле, если есть такая организация, которая касается спорта, могут быть и организации, касающихся других сфер. Если повода не было и мы просто раздуваем ситуацию на ровном месте, это перебор. Может, тренер пошла навстречу, приютила девочку. И у меня были такие факты — я жила в другой семье, в Канаде меня принимали. И мы там тренировались, готовились к чемпионату мира. Есть такие случаи, мы о них рассказываем. Да, люди разные, есть люди добрые и те, кто видит в этом ничего, кроме помощи. А кто-то усмотрит в этом и сексуальные домогательства», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони, а также Мэгги Николс обратились к Конгрессу США с требованием распустить совет директоров Национального олимпийского комитета и Национального паралимпийского комитета страны из-за того, что организации игнорировали обвинения в адрес врача Ларри Нассара в сексуальном насилии.

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