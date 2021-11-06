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Стало известно, какой клуб Серии А может возглавить экс-тренер сборной Украины Шевченко

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Reuters

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает на своем сайте журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации итальянца, Шевченко ведет переговоры с «Дженоа». Это будет трехлетний или двухлетний контракт с опцией продления еще на год.

Отмечается, что пока не было никаких объявлений о расторжении договора с нынешним наставником команды Доминико Баллардини.

В 12 сыгранных матчах нынешнего сезона «Дженоа» набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4.

Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.

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Футбол. Чемпионат Италии
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