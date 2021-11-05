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Кожевников о положительной допинг-пробе Ничушкина: WADA — подлая организация

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о положительной допинг-пробе игрока «Колорадо» Валерия Ничушкина, передает Eurostavka.

«Это чисто политическая вещь.. Поедет Ничушкин, не поедет, но в заявлении ведь звучало, что он игрок сборной. Подлая вещь, вообще, WADA — подлая организация. Писаем в глаза — все божья роса», — сказал Кожевников.

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Ранее стало известно, что в московской лаборатории знали о том, что хоккеист Национальной хоккейной лиги «Колорадо» Валерий Ничушкин употреблял запрещенные вещества, из-за чего может быть дисквалифицирован на четыре года.

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Хоккей. Сборная России
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