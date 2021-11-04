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Футбольный эксперт призвал Карпина немедленно сесть на карантин

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал видео, на котором главный тренер сборной России Валерий Карпин в компании футболистов «Ростова» отмечает день рождения защитника клуба Данила Глебова, передает «Чемпионат.com».

«Что будет, если Карпин, не дай бог, заразится? Какого масштаба катастрофа случится, если он передаст заразу игрокам на сборах? Ему необходимо незамедлительно садиться на карантин», — сказал Созин.

Вечеринка, предположительно, проходила в Ростове. Изначально видео, на котором отчетливо видно, как танцует Карпин, выложила в истории Instagram супруга футболиста «Ростова» Дениса Терентьева Анджелика. Затем видео было удалено.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин был замечен на вечеринке, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19.

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