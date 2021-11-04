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Турсунов — о российских футболистах: со стороны кажется, что они кривые, косые

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о своем отношении к российским футболистам.

«В России футболистов считают зажравшимися, баловнями судьбы, гусарами, но я не знаю внутренней кухни. Со стороны действительно кажется, что они кривые, косые, плохо играют, но зарабатывают много.

Большинство по этим поверхностным характеристикам будут считать их баловнями судьбы. Однако уверен, что там не все так просто. Кто-то может считает, что быть профессиональным пловцом – просто прыгнул в воду и греби быстрее, выиграешь. Но мы же понимаем, что это не так», — приводит слова Турсунова Metaratings.ru.

Турсунов завершил карьеру в 2017 году. На его счету 14 титулов на турнирах ATP, в том числе семь – в одиночном разряде, также он является обладателем Кубка Дэвиса (2006) и Кубка Хопмана (2007) в составе российской команды.

Ранее экс-первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в насилии сексуального характера.

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Футбол. Чемпионат России
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