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Директор «Лестера» рассказал, как решить конфликт между болельщиками «Спартака» и Федуном

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РИА Новости

Директор по контенту и креативу «Лестера» Сэм Чемберс считает, что для решения конфликта между болельщиками «Спартака» и владельцем клуба Леонидом Федуном нужно провести диалог. Слова Чемберса передает «Матч ТВ».

«Первое — я бы понял, чем недовольны болельщики. Прямо по пунктам, И тут важно, чтобы владелец, если лично его критикуют, был заинтересован в решении ситуации. То есть я бы понял, что именно фанатам не нравится и наладил бы с ними коммуникацию. И дал бы им знать, что готов к диалогу. Владельцы приходят и уходят, а болельщики остаются. Так что главное — это диалог», — сказал Чемберс.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Встреча меэжу «Лестером» и «Спартаком» состоится 4 ноября в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В матче первого круга, который прошел в Москве, красно-белые уступили со счетом 3:4.

Ранее футболист «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал информацию о том, что арабские шейхи могут выкупить 20 процентов акций клуба.

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