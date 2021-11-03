Американские фанаты раскритиковали российского хоккеиста за его костюм на Хеллоуин

Российского хоккеиста ярославского «Локомотива» Артура Каюмова осудили болельщики из США за то, что он надел традиционный арабский костюм на Хеллоуин, а в руке держал автомат.

Болельщикам не понравилось, что спортсмен хотел показать образ террориста с Ближнего Востока.

«Вопиющий расизм. Идиоты никогда ничему не научатся». «Как они могут держать таких людей», — написали пользователи в Twitter.

Каюмов ответил на критику, написав в Instagram, что не хотел задеть чувства других людей и кого-то обидеть.

«Свой публикацией я не хотел нести негатив в массы. Пусть будет мир во всем мире», — отметил Каюмов.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что результат национальной команды на Олимпийских играх — 2022 в Пекине будет зависеть от каждого хоккеиста.

«Играть в клубе и в сборной — разные вещи. Чтобы не было обиды, мол, у одного столько игрового времени, а у меня — столько. Здесь совсем другие задачи решаются, надо потерпеть и поработать на общий командный успех. Если же все начинают говорить об игровом времени, то команды уже не будет», — заявил специалист.