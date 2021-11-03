Газизов объяснил, почему арабские шейхи заинтересовались покупкой акций «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему эмиратский спортивный холдинг City Football Group заинтересовался покупкой акций красно-белых, передает «Матч ТВ».

«Российский футбольный рынок будет динамично развиваться. Я так вижу. По ряду причин. Что может дать «Спартаку» продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать «Спартак», — сказал Газизов.

По информации Telegram-канала Baza, шейхи намерены купить 20% акций российского клуба.

Ранее автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как изменится столичный «Спартак» в том случае, если эмиратский спортивный холдинг City Football Group приобретет его акции.