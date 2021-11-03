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Матч «Спартак» — «Локомотив» может пройти в Химках

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и «Локомотивом» может пройти на «Арене Химки». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, если Роспотребнадзор запретит красно-белым провести домашний поединок на «Открытие Банк Арене» в Тушино, то клуб обратится с просьбой об организации этого матча на химкинском стадионе.

С 28 октября по 7 ноября в Москве и Московской области действуют ужесточенные антикоронавирусные меры. Максимальная разрешенная заполняемость футбольных и хоккейных арен в Москве и Санкт-Петербурге в условиях периода нерабочих дней составит 30 процентов. В ряде регионов в этот период игры РПЛ будут проходить без болельщиков на трибунах.

В Подмосковье наложен запрет на посещение матчей «Химок» против «Урала» (31 октября). В Самаре 6 ноября без зрителей пройдет игра между «Крыльями Советов» и «Химками». Тульский «Арсенал» при пустых трибунах сыграет против «Уфы» (6 ноября).

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор официально запретил проведение матча 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» в Москве.

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Футбол. Чемпионат России
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