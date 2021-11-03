Дубль Роналду спас «Манчестер Юнайтед» от поражения «Аталанте» Миранчука

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».
Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при ограниченном количестве зрителей и завершилась вничью — 2:2.
В составе хозяев отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата. У гостей дубль на свой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел эту игру в запасе.
После этой игры подопечные Джанпьеро Гасперини набрали четыре очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы F.
Команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера набрала шесть очков и поднялась на второе место своего квартета.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур.
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2.
Голы: 1:0 — Иличич ('12), 1:1 — Роналду ('45+1), 2:1 — Сапата ('56), 2:2 — Роналду ('90+2).