Дубль Роналду спас «Манчестер Юнайтед» от поражения «Аталанте» Миранчука

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при ограниченном количестве зрителей и завершилась вничью — 2:2.

В составе хозяев отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата. У гостей дубль на свой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.



Полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел эту игру в запасе.

После этой игры подопечные Джанпьеро Гасперини набрали четыре очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы F.

Команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера набрала шесть очков и поднялась на второе место своего квартета.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур.

«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

Голы: 1:0 — Иличич ('12), 1:1 — Роналду ('45+1), 2:1 — Сапата ('56), 2:2 — Роналду ('90+2).