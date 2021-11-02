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Сборная России по пляжному футболу обыграла Японию в матче Межконтинентального кубка

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Евгения Новоженина/Reuters

Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Японию в первом матче группового этапа Межконтинентального кубка — 2021. Основное время матча завершилось вничью — 6:6, а в дополнительное победный гол забил Андрей Котенев.

Также в составе сборной России отличились Борис Никоноров (покер), Артур Папоротный и Андрей Новиков.

Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимают участие восемь команд.

Межконтинентальный (интерконтинентальный) кубок по пляжному футболу является наиболее престижным после чемпионата мира турниром для мужских национальных сборных. Первый розыгрыш турнира состоялся в ноябре 2011 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Победителем турнира стала сборная России, во второй раз за сезон одолевшая бразильцев.

Россия выигрывала турнир три раза (2011, 2012, 2015), такое же количество побед у Бразилии и Ирана. Именно азиатская команда побеждала на двух последних турнирах.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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