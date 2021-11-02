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Усик поделился мнением о возможном поединке с Тайсоном Фьюри

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Andrew Couldridge/Reuters

Украинский боксер Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри, передает Bad Left Hook.

«Фьюри — еще один прекрасный британский боксер, с которым я бы хотел сразиться. Не люблю рассуждать о результатах, но знаю, что если это произойдет, то это будет еще один невероятный бой», — сказал Усик.

Напомним, отец Фьюри после победы своего сына над американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что единственный дальнейший достойный соперник для Тайсона — украинец Александр Усик.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

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