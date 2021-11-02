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Исландский футболист пережил остановку сердца во время матча чемпионата Норвегии

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РИА Новости

Исландский футболист норвежского «Согндала» Эмиль Палссон пережил остановку сердца во время матча национального чемпионата.

Инцидент произошел на 12-й минуте матча против «Стьердалс-Блинк». 11 минут Палссону оказывали помощь на поле, затем игрока доставили в больницу.

TV2.no сообщает, что исландец был в сознании, когда его увозили в госпиталь. Матч был остановлен. Он будет доигран позже.

Напомним, во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) футболист датчан Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Ранее Мартин Скутс, агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, заявил, что датский футболист находится в хорошей форме.

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