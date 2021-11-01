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В Бразилии фанаты после отмены гола разгромили оборудование VAR

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РИА Новости

Болельщики «Гремио» после поражения на своем поле от «Палмейраса» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Бразилии выбежали на поле и стали ломать оборудование для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

При этом, футболисты клуба спряталась в подтрибунном помещении.

Отметим, что на 86-й минуте при счете 1:2 судьи после использования VAR отменили гол «Гремио», зафиксировав офсайд.

В составе победителей дубль сделал Рафаэл Вейга, один из мячей он забил с пенальти. Еще один мяч на счету Брену. У хозяев забил Диегу Соуза.

«Гремио» с 26-ю очками занимает 19-ю строчку в турнирной таблице, на данный момент команда находится в зоне вылета. «Палмейрас» расположился на второй строчке. В активе команды 52 очка.

Ранее сообщалось, что болельщики варшавской «Легии» скандировали кричалку про бывшего главного тренера Станислава Черчесова во время домашнего матча высшего дивизиона чемпионата Польши с «Погонью» (0:2).

Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне-2015/16 и сделал с ней золотой дубль, победив в чемпионате Польши и кубке страны.

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