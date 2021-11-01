Тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина на старте сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об игре капитана Александра Овечкина на старте регулярного чемпионата.

Специалист отметил, что российский форвард отлично играет и в нападении, и в защите.

«По возможности мы стараемся давать ему двойные смены, поэтому в среднем его количество игрового времени превышает 20 минут за матч. Я думаю, так и должно быть, потому что Овечкин играет с большой отдачей», — приводит слова тренера русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Лавиолетт также высоко оценил игру центрфорварда Евгения Кузнецова, который играет в одном звене с Овечкиным. Наставник отметил, что он также получает много игрового времени.

«Но это все связано с тем, что парни полностью оправдывают ожидания и показывают отличный хоккей», — сказал тренер «Кэпиталз».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых набрал 15 (9+6) очков. Россиянин лидирует в рейтинге лучших снайперов лиги.В активе Кузнецова 12 (5+7) результативных баллов.

Ранее Овечкин объяснил свой успешный старт в новом сезоне НХЛ.