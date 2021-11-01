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Тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина на старте сезона НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об игре капитана Александра Овечкина на старте регулярного чемпионата.

Специалист отметил, что российский форвард отлично играет и в нападении, и в защите.

«По возможности мы стараемся давать ему двойные смены, поэтому в среднем его количество игрового времени превышает 20 минут за матч. Я думаю, так и должно быть, потому что Овечкин играет с большой отдачей», — приводит слова тренера русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Лавиолетт также высоко оценил игру центрфорварда Евгения Кузнецова, который играет в одном звене с Овечкиным. Наставник отметил, что он также получает много игрового времени.

«Но это все связано с тем, что парни полностью оправдывают ожидания и показывают отличный хоккей», — сказал тренер «Кэпиталз».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых набрал 15 (9+6) очков. Россиянин лидирует в рейтинге лучших снайперов лиги.В активе Кузнецова 12 (5+7) результативных баллов.

Ранее Овечкин объяснил свой успешный старт в новом сезоне НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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