Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
NI: Россия может выйти за рамки резких слов в адрес Киева после Байрактара... 05:38
В России восемь месяцев подряд обесцениваются пенсии 05:37
Игроков «Ювентуса» закрыли на базе перед матчем... 05:34
Президент Молдавии прокомментировала продление контракта с «Газпромом» 05:34
На Камчатке мужчина погиб из-за установки по переработке рыбы 05:09
Названо число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов 05:07
Автоэксперт Баканов назвал критический ля автомобилей пробег 05:02
Тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина на старте сезона НХЛ 05:01
В единственную вытекающую из Байкала реку попали нефтепродукты 04:59
Быстров вспомнил об угрозах фанатов «Зенита» 04:51
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава UFC рассказал, как Чимаев кричал на него во время боя на турнире UFC 267

close
100%
https://www.facebook.com/kchimaev

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев пытался до него докричаться во время поединка против китайца Ли Джинлианга на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Чимаев орал на меня весь бой. Я не знаю почему, но в основном просто говорил: «Я буду драться со всеми, я буду драться с Броком Леснаром, мне все равно, кто это». Он просто кричал что-то в этом роде», — цитирует функционера MMA Fighting.

Чимаев одержал победу над Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее Чимаев заявил, что готов встретиться с любым соперником.

«Я всех убью. Это мой дом. Аллаху акбар! Я говорил Уайту во время боя, что я король. Я долго говорил, что иду за всеми и всех убью. Теперь вы мне верите? Я говорил вам, что убью его, и сделал это. Он уснул», — сказал Чимаев в октагоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть