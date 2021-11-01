Глава UFC рассказал, как Чимаев кричал на него во время боя на турнире UFC 267

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев пытался до него докричаться во время поединка против китайца Ли Джинлианга на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Чимаев орал на меня весь бой. Я не знаю почему, но в основном просто говорил: «Я буду драться со всеми, я буду драться с Броком Леснаром, мне все равно, кто это». Он просто кричал что-то в этом роде», — цитирует функционера MMA Fighting.

Чимаев одержал победу над Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее Чимаев заявил, что готов встретиться с любым соперником.

«Я всех убью. Это мой дом. Аллаху акбар! Я говорил Уайту во время боя, что я король. Я долго говорил, что иду за всеми и всех убью. Теперь вы мне верите? Я говорил вам, что убью его, и сделал это. Он уснул», — сказал Чимаев в октагоне.