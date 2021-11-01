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Борзыкин о жалобе Федуна: закрывать рот блогерам у него получается лучше, чем своей жене

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РИА Новости

Футбольный блогер Михаил Борзыкин рассказал о жалобе на него в прокуратуру со стороны владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Меня вызывают в прокуратуру для дачи объяснения по фактам выявленных нарушений законодательства. Федун написал заявление или жалобу – не знаю как правильно – в общем, призывает меня к ответу за публичные оскорбления», — сказал Борзыкин в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Блогер не отрицает, что оскорбительно высказывался о функционере.

«И еще Федуну надо отдать должное. Закрывать рот блогерам у него получается намного лучше, чем своей жене. Тут он хотя бы пытается», — добавил Борзыкин.

Также он посоветовал Федуну покинуть клуб и прекратить «причинять боль огромному количеству людей».

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С момента прихода Федуна в клуб «Спартак» один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Борзыкин опубликовал текст заявления Федуна.

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