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Хорват Чилич стал победителем турнира по теннису в Санкт-Петербурге

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Маким Константинов/Global Look Press

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл американца Тейлора Фрица в финале турнира в Санкт-Петербурге из серии ATP-250. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась победой хорвата в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

В финальном сете Чилич уступал 1:3, отдав свою подачу, но смог переломить ход игры, взял две подачи соперника и довел дело до итоговой победы.

Марин завоевал двадцатый титул в карьере и второй в сезоне-202, он также стал победителем турнира в Штутгарте. После победы Чилич набрал 250 рейтинговых очков и получил $84 тыс.

Лучшим из россиян на турнире в Санкт-Петербурге стал Андрей Рублев, в матче 1/4 финала он уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу. Призовой фонд турнира составил $863 705.

Именно Рублев выиграл прошлогодний турнир в Санкт-Петербурге, тогда он обыграл в финале хорвата Борну Чорича.

Ранее сообщалось, что Последний россиянин вылетел с теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

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