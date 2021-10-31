Запашный о Петре Яне: для формальности можно еще раз побить Стерлинга

Российский дрессировщик Эдгард Запашный считает, что в дивизионе легчайшего веса UFC российский боец Петр Ян наголову сильнее остальных. Слова Запашного передает «Спорт-Экспресс».

«Кори был хорош. Первые два раунда Петру пришлось быть очень внимательным. Обоим не хотелось бороться, в партер они вообще не переходили. Ян показал всем, что он находится в великолепной форме. Он был готов к длинному бою, отлично подготовился. В текущем дивизионе для Яна нет равных, он наголову всех сильнее. Для формальности можно еще раз побить Стерлинга», — сказал Запашный.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее шоумен Сергей Белоголовцев раскритиковал руководство московского «Спартака», заявив, что его любимый клуб «сожрали волки».