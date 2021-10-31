Белоголовцев о «Спартаке»: волки пришли и сожрали мой любимый клуб

Шоумен Сергей Белоголовцев раскритиковал руководство московского «Спартака», заявив, что его любимый клуб «сожрали волки». Слова Белоголовцева передает «Спорт-Экспресс».

«Если руководство «Спартака» скажет, что мы подписали контракт с инопланетянами, которые помогут украсть пару игроков «ПСЖ» — это меня не смутит. Будут теперь с инопланетянами сотрудничать. Говорить о приходах и уходах — это как тот мальчик, который кричал: «Волки, волки». А потом пришли волки, и всех сожрали. Волки пришли и сожрали мой любимый клуб. Эти волки пролезли в руководство клуба, а теперь его жрут. Это просто кошмар! Полная беспомощность! Как владелец клуба хочет, так он себя и ведет», — сказал Белоголовцев.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко выразил мнение, что образ команды красно-белых уже все равно не связан с футболом.