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Капризов продлил безголевую серию на старте сезона НХЛ

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Twitter.com/mnwild

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Колорадо Эвеланш» (1:4) россиянин не отметился результативными действиями. В восьми стартовых матчах нового сезона НХЛ нападающий не смог отличиться заброшенными шайбами. Всего в активе игрока 6 (0+6) очков.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. 22 сентября 24-летний российских хоккеист подписал пятилетнее соглашение с «Уайлд». Сумма сделки составила $45 млн.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее генменеджер «Миннесоты» Билл Герин раскрыл подробности переговоров о новом соглашении с Капризовым.

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Хоккей. НХЛ
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