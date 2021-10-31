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Глава UFC назвал Петра Яна варваром после его победы на UFC 267

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Twitter/@ufc

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт высказался о победе россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона промоушена на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби.

«Невероятный бой, потрясающий. Сэндхаген пользовался дистанцией. Оба классно работали по корпусу, отличная техника. Ян просто варвар. Он невероятен, его невозможно остановить. Петр — чемпион. Стерлинг снова будет с ним драться», — сказал руководитель UFC во время пресс-конференции.

Поединок, прошедший на «Бойцовском острове», продлился все пять раундов и завершился победой представителя России единогласным решением судей.

Ян должен был провести реванш с Алджаменом Стерлингом, который владеет чемпионским титулом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что Петр Ян хочет провести бой с попавшимся на допинге Диллашоу.

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