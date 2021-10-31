Глава UFC назвал Петра Яна варваром после его победы на UFC 267

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт высказался о победе россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона промоушена на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби.
«Невероятный бой, потрясающий. Сэндхаген пользовался дистанцией. Оба классно работали по корпусу, отличная техника. Ян просто варвар. Он невероятен, его невозможно остановить. Петр — чемпион. Стерлинг снова будет с ним драться», — сказал руководитель UFC во время пресс-конференции.
Поединок, прошедший на «Бойцовском острове», продлился все пять раундов и завершился победой представителя России единогласным решением судей.
Ян должен был провести реванш с Алджаменом Стерлингом, который владеет чемпионским титулом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.
В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.
Ранее сообщалось, что Петр Ян хочет провести бой с попавшимся на допинге Диллашоу.