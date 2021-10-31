Фигурист Семененко стал вторым на этапе Гран-при Skate Canada

Российский фигурист Евгений Семененко стал третьим на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

За произвольную программу россиянин получил 168,30 балла и по сумме двух программ набрал 256,01 балла. Победу одержал представитель США Нэйтан Чен (307,18). Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Еще один россиянин Макар Игнатов стал четвертым (244,17). Представитель России Александр Самарин расположился на восьмой строчке (224,20).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

За свою произвольную программу спортсмены получили 123,62 балла и по сумме двух программ набрали 193,08 балла. Первыми стали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,05). Третьем место заняли американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук (189,90).

Фигурное катание. Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Мужское одиночное катание

1. Нэйтан Чен (США) — 307,18;

2. Джейсон Браун (США) — 259,55;

3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01;

4. Макар Игнатов (Россия) — 244,17...

8. Александр Самарин (Россия) — 224,20.