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Петр Ян заявил о готовности провести бой с «клоуном» Стерлингом

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Официальный сайт UFC

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян заявил о готовности провести поединок против обладателя титула Алджамейна Стерлинга.

Об этом россиянин заявил после победы над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

«Это очень приятно, я второй раз становлюсь здесь (Абу-Даби) чемпионом, для меня это место стало родным. Все знают, кто является настоящим чемпионом, все знают, что Алджамейн бегает. Я готов драться с любым оппонентом, делать шоу, будь то клоун Стерлинг или кто-то еще, я готов драться с любым», — сказал боец.

Ян должен был провести реванш со Стерлингом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее Ян в беседе с журналистами отказался называть по имени бойца Стерлинга и предложил альтернативы. Российский спортсмен посоветовал репортеру называть американца «бабой» или «цыпленком».

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