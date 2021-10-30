Тейшейра «задушил» Блаховича и завоевал титул чемпиона UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гловер Тейшейра одержал победу над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе поляков Яном Блаховичем на турнире UFC 267.

Поединок, прошедший в Абу-Даби на «Бойцовском раунде», продлился два раунда и завершился победой 42-летнего бразильца удушающим приемом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

В активе Тейшейры теперь 33 победы и семь поражений.

В профессиональной карьере Блахович провел 37 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений.

В других поединках мэйн-карда россиянин Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил швейцарца Волкана Оздемира, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев «задушил» китайца Ли Джинлианга, представитель России Александр Волков одержал победу единогласным решением над поляком Марчином Тыбурой, его соотечественник Ислам Махачев болевым приемом «кимура» одолел новозеландца Дэна Хукера, а россиянин Петр Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил в Twitter, что Махачев достоин титульного поединка.