Галустян сделал прогноз на бой Петра Яна против Сэндхагена на UFC 267

Актер Михаил Галустян считает, что российский боец Петр Ян одержит победу над американцем Кори Сэндхагеном в поединке на UFC 267. Слова Галустяна передает «Чемпионат».

«С Петром Яном я знаком, мы ведались в Екатеринбурге, когда он приезжал с поясом. Хочу поблагодарить «Русскую медную компанию» и клуб «Архангел Михаил», а также лично Игоря Алтушкина за организацию такого массового выезда российских болельщиков в Абу-Даби. Думаю, Ян сегодня победит. Вообще в этой весовой категории редко случаются нокауты, но буду только рад этому. Предлагали ли мне бой ММА? Знаете, мое главное оружие – моя улыбка», — сказал Галустян.

Схватка между бойцами станет со-главным поединком UFC 267.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал прогноз на титульный бой Петра Яна.