Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Депутат Рады прокомментировал возбуждение на него дела после обращение к Путину 23:05
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267 22:57
Глава Крыма Аксенов заявил, что скифское золото попадет в частную коллекцию... 22:53
Глава ВОЗ поблагодарил Путина за инициативу о признании вакцин 22:48
Волков победил Тыбуру на турнире UFC 267 22:43
Ангелина Вовк обратилась к дочери умершего диктора Кириллова, пропустившей похороны... 22:41
На лидера партии Саакашвили напали у избирательного участка в Грузии 22:37
Быстров: «Барселона» решилась уволить Кумана, а в «Спартаке» говорят, что... 22:32
В Грузии оппозиция и правящая партия заявили о победе на выборах мэра... 22:25
Ловчев: 20 миллионов болельщиков «Спартака» рыдают, а Селихов стоит и... 22:23
Бесплатная ставка 1000 р.

Галустян сделал прогноз на бой Петра Яна против Сэндхагена на UFC 267

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Михаил Галустян считает, что российский боец Петр Ян одержит победу над американцем Кори Сэндхагеном в поединке на UFC 267. Слова Галустяна передает «Чемпионат».

«С Петром Яном я знаком, мы ведались в Екатеринбурге, когда он приезжал с поясом. Хочу поблагодарить «Русскую медную компанию» и клуб «Архангел Михаил», а также лично Игоря Алтушкина за организацию такого массового выезда российских болельщиков в Абу-Даби. Думаю, Ян сегодня победит. Вообще в этой весовой категории редко случаются нокауты, но буду только рад этому. Предлагали ли мне бой ММА? Знаете, мое главное оружие – моя улыбка», — сказал Галустян.

Схватка между бойцами станет со-главным поединком UFC 267.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал прогноз на титульный бой Петра Яна.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть