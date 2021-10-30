Батыршина назвала главную проблему, с которой Дина Аверина справилась в многоборье на ЧМ

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина выразила восхищение выступлением Дины Авериной на чемпионате мира в Японии. Дина стала 18-кратной чемпионкой мира, и это говорит не только о ее мастерстве, но и о железном характере, подчеркнула Батыршина. По мнению призера Игр, самым трудным в ситуации Авериной было справиться со своими нервами.

«Дина просто восхитила меня. Выиграла самую главную медаль на чемпионате мира –— абсолютное первенство. Выиграла свое 18-е золото, что не удавалось ранее никому в истории. На наших глазах творилась история. Это круто.

Я бы хотела отметить еще такой момент. Если бы я знала, что могу стать 18-кратной чемпионкой мира, единственной в истории, то я бы, честное слово, не справилась с этим. У меня бы все полетело в разные стороны. Насколько стальной характер и крепкие нервы надо иметь, чтобы вообще отбросить эту мысль. Ведь это наверняка крутилось в голове у Дины, но она вышла так, как будто это не чемпионат мира, а какие-то очередные соревнования. Она словно не ощущала давления», — сказала Батыршина.

Знаменитая спортсменка заметила, что сама никогда не любила открывать соревнования, как и многие другие гимнастки. Однако Дина выходила в многоборье первой и сумела показать свои лучшие качества.

«Насколько же ей было тяжело! Дина открывала сильнейшую группу участниц. Я помню по себе, что для меня это было катастрофой — выходить первой. Я никогда не любила начинать. Большинство гимнасток — тоже, потому что существует такое мнение: когда ты выходишь первой, судьи немножечко придерживают, сразу не могут выдать мощную оценку, даже если ты ее заслужила, потому что все остальные участницы еще впереди, и надо оставить немного простора для оценок.

Но Дина справилась. Как она сумела отбросить все ненужные мысли и сосредоточиться только на своем выступлении — это фантастика. Выступила блестяще. Она единственная гимнастка из сильнейшей пятерки, которая не допустила ни одной ошибки не только сегодня в многоборье, но и во все предыдущие дни. Она абсолютная чемпионка — и абсолютно заслуженно. Феноменальная спортсменка, я искренне поздравляю ее.

Никаких вопросов о том, что кто-то другой мог бы быть чемпионкой сегодня, вообще нет. В отличие от других предыдущих соревнований. Не хочу намекать, но все всё поняли», — заключила Батыршина.

Ранее Евгения Леванова высказалась о выступлении Дины и Арины Авериных на чемпионате мира по художественной гимнастике.