Гендир «Зенита» — о Дзюбе: у нас никто не пыхтит, много играет или мало

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после разгромной победы над московским «Динамо» (4:1) в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о достижениях футболистов сине-бело-голубых Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы.

Украинский защитник провел 100-й матч за клуб, забил гол и стал лучшим игроком встречи.

Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча, заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«У нас много юбилеев - и рекорд Дзюбы, и 100 матчей за «Зенит» Ракицкого. У нас чемпионат проходит уже 30 лет, это достижение Артема — историческое. Те, кто может приблизиться к нему, отстают очень сильно.

Можно выйти в стартовом составе и ничего не сделать, а можно выйти на 20 минут, забить и отдать, и команда выиграет. Дзюба - командный игрок, у нас никто не пыхтит, много играет или мало», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что после забитого мяча Дзюба повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы «Матч ТВ» расшифровали как «Я должен быть на поле!».