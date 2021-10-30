Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Продажи алкоголя в России выросли на 60% перед нерабочими днями 04:38
Глава WADA рассказал, что ждет Украину из-за нарушений антидопинговых правил 04:33
Премьер-министр Украины нашел альтернативу газу 04:21
Российскому теннисисту на матче «ПСЖ» вручили футболку с номером... 04:15
Гинцбург заявил, что привитые заболевают Covid-19 из-за «дельта»-штамма 04:14
Москвичам пообещали теплую погоду в начале ноября 03:59
«Ъ»: США рассматривали возможность отказаться от аренды резиденции посла... 03:54
Главный тренер «ПСЖ» объяснил замену Месси в перерыве матча... 03:52
Оружейник со съемок фильма с Болдуином не знает, как в пистолете оказались... 03:41
ТАСС: испытания гиперзвукового «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» пройдут... 03:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Гендир «Зенита» — о Дзюбе: у нас никто не пыхтит, много играет или мало

close
100%
РИА «Новости»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после разгромной победы над московским «Динамо» (4:1) в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о достижениях футболистов сине-бело-голубых Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы.

Украинский защитник провел 100-й матч за клуб, забил гол и стал лучшим игроком встречи.

Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча, заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«У нас много юбилеев - и рекорд Дзюбы, и 100 матчей за «Зенит» Ракицкого. У нас чемпионат проходит уже 30 лет, это достижение Артема — историческое. Те, кто может приблизиться к нему, отстают очень сильно.

Можно выйти в стартовом составе и ничего не сделать, а можно выйти на 20 минут, забить и отдать, и команда выиграет. Дзюба - командный игрок, у нас никто не пыхтит, много играет или мало», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что после забитого мяча Дзюба повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы «Матч ТВ» расшифровали как «Я должен быть на поле!».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть