У российской фигуристки порвались колготки во время выступления на Skate Canada

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место по итогам выступления пар с короткими программами в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. Об этом сообщает Sport24.

Российская пара, выступившая с короткой программой «Be Italian», получили 69,46 балла, уступив только китайцам — Вэньцзинь Суй — Цун Хань (78,94).

Стоит отметить, что во время проката у Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки. 18-летняя фигуристка поднялась и продолжила выступление.

Этап Гран-при Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее журналист Филип Херш заявил, что пятерым российским фигуристам будет организована отдельная тренировка перед стартом этапа Гран-при Skate Canada.