Гимнастка Леванова рассказала, чем отличались выступления России на ЧМ и на Олимпиаде-2020

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова в беседе с «Газетой.Ru» ответила на вопрос о сравнении победы сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю с выступлением россиянок на Олимпийских играх — 2020 в Токио, где они завоевали серебряную медаль.

«Я бы не стала сравнивать это выступление с Олимпиадой, потому что у нас в составе сейчас были две новые девочки, которые не выступали на Играх в Токио.

Одна из них — олимпийская чемпионка — 2016 Мария Толкачева. И еще была девочка, которая выступала в групповом упражнении в первый раз, — это Полина Орлова. Она перешла из личного многоборья в групповое, и для нее это был дебютный чемпионат мира. После Олимпиады девочки немного меняли подход, чтобы чисто и точно отработать упражнения с новыми участницами.

Не считаю, что это реванш за Олимпиаду. Ирина Александровна всегда говорит, что каждый старт нужно проживать по-новому. И после побед, когда ты спускаешься с пьедестала, ты должен забыть, что ты выиграл, и начинать с нуля.

Думаю, что девочки так же выходили, не думая о прошлых стартах и об Олимпийских играх. Для них была главная цель — выполнить свою программу чисто, точно и четко именно сейчас. Все мысли были направлены именно в эту сторону», — сказала Леванова.

За упражнение с пятью мячами отечественные гимнастки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Второе место заняла итальянская сборная — 86,000 балла. Тройку лучших замкнули представительницы Белоруссии — 85,400 балла.

Ранее Леванова объяснила, как Россия смогла победить на ЧМ после ошибки в первом виде.