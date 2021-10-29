Российский фигурист Дмитриев планирует выступать за США

Российский фигурист Артур Дмитриев планирует выступать за США, сообщает журналист Джеки Вон в Twitter.

По информации источника, россиянин должен выступить в квалификационных соревнованиях к чемпионату США.

Дмитриев является чемпионом России среди юниоров 2011 года. Он стал первым в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад «тройной лутц — тройной флип» на официальных стартах на турнире серии «Челленджер».

В последний раз Дмитриев выступал за сборную России в 2018 году на этапе Гран-при Кубок Ростелекома.

Фигуристка Анастасия Губанова объяснила, почему приняла решение сменить спортивное гражданство.

Россиянка сообщила о переходе в сборную Грузии летом 2021 года. По ее словам, инициатором перехода стала глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани. Спортсменка отметила, что причиной смены гражданства стала высокая конкуренция в сборной России.

В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно», — цитирует Губанову «Матч ТВ».