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Дочери Марадоны раскритиковали организаторов матча в память об отце

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Global Look Press

Дочери чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, Далма и Джанинна, раскритиковали идею провести товарищеский матч между испанской «Барселоной» и аргентинским «Бока Хуниорс» в память об отце.

По мнению дочерей легендарного игрока, организаторы встречи только хотят нажиться на имени отца. Также они выразили недовольство адвокатом Матиасом Морлой, который стал посредником при организации игры.

«Они ведут дела с моим мертвым отцом. Морла подходил к моему отцу как фанат, а теперь утверждает, что владеет имиджевыми правами, его голосом, именем, утверждая, что его дети не имеют никаких прав», — цитирует Далму Cuatro.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

В качестве футболиста Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее адвокат назвал возможную причину смерти Марадоны.

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