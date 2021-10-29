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Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд

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Reuters

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки высказался о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по голам за карьеру.

По мнению канадца, это событие принесет пользу хоккею.

«И если он сможет это сделать, то это будет хорошо для нашего вида спорта. Мы хотим развиваться, становиться масштабнее. И если он превзойдет меня, то это сделает наш спорт лучше», — цитирует Гретцки русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Бывший хоккеист считает, что у россиянина есть реальные шансы превзойти его достижение.

«Но следующие два года будут очень важны для него. Потому что чем старше ты становишься, тем тяжелее. Но я думаю, что если он сможет забить 45 голов в этом сезоне и еще 45 в следующем, то у него действительно будет отличный шанс», — заключил Гретцки.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1204 матчах НХЛ, в которых набрал 1333 очка (738 голов + 595 передач). Гретцки за свою профессиональную карьеру забросил 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Кэпиталз» приблизился к очередному рекорду.

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Хоккей. НХЛ
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