Пострадавший из-за сексуального насилия хоккеист раскрыл свою личность

Пострадавший в результате секс-скандала экс-хоккеист «Чикаго» раскрыл свою личность, сообщает Sportsnet.

Им оказался канадский нападающий Кайл Бич, который в настоящее время является игроком немецкой команды «Эрфурт Блэк Драгонс».

Ранее сообщалось, что Национальна хоккейная лига оштрафует на $2 млн «Чикаго Блэкхокс» за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела о сексуальных домогательствах.

В мае экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба из-за инцидента, который произошел в мае 2010 года с тренером команды Брэдом Олдричем. Специалист включил порнографическое видео и мастурбировал перед хоккеистом без его согласия.

Также Олдрич отправлял хоккеисту сообщения, в которых угрожал навредить игроку, если он не вступит с ним в половую связь. Главный тренер «Чикаго» Джеймс Гэри был проинформирован игроком об этом случае, но ответил, что хоккеист сам виноват в том, что произошло.

Кроме того, накануне генеральный менеджер Стэн Боумэн покинул «Чикаго» и сборную США из-за скандала с насилием.

«Я подавил эти воспоминания и похоронил их, чтобы преследовать свои мечты и продолжить карьеру, которую я любил, и игру в хоккей. И процесс заживления только начинается, и вчерашний день был огромным шагом в этом деле. Но до самого недавнего времени я не говорил об этом, я не обсуждал это, я не думал об этом. И теперь, когда я начинаю исцеляться, я начинаю оглядываться назад, и это определённо повлияло на мою жизнь» — сказал Бич.