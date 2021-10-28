Хоккеист «Чикаго» отреагировал на уход генменеджера, который может быть замешан в секс-скандале

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт с позитивом отреагировал на уход Стэна Боумэна с поста генерального менеджера клуба. Слова Дебринкэта передает журналист Грег Вышински в Twitter.

«Вероятно, это изменение должно было произойти. Я понимаю это. Со всем, что произошло, вероятно, хорошо, что мы расстались», — сказал Дебринкэт.

Ранее Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера сборной США.

В мае экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба из-за инцидента, который произошел в мае 2010 года с тренером команды Брэдом Олдричем. Специалист включил порнографическое видео и мастурбировал перед хоккеистом без его согласия.

Также Олдрич отправлял хоккеисту сообщения, в которых угрожал навредить игроку, если он не вступит с ним в половую связь. Главный тренер «Чикаго» Джеймс Гэри был проинформирован игроком об этом случае, но ответил, что хоккеист сам виноват в том, что произошло.

Кроме того, известно, что этот тренер совершал акт насилия над другим игроком.