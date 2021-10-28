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Стало известно, сколько пропустит Кучеров из-за травмы

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Kim Klement/USA TODAY Sports/Reuters

Получивший травму нижней части тела нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба «Лайтнинг» в Twitter.

Сообщается, что форвард пропустит от восьми до десяти недель.

Напомним, что Кучеров получил травму в матче против «Вашингтона» (2:1 ОТ), который прошел 17 октября.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в трех матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка.

В сентябре форвард был включен в тройку игроков сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

Ранее хоккейный журналист Павел Лысенков рассказал, что Никита Кучеров заблокировал всех российских журналистов в Instagram.

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Хоккей. НХЛ
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